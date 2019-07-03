В Ростове осудили военного медика, который обманывал призывников

Posted 3 июля 2019, 14:53
Published 3 июля 2019, 14:53
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
«В минувшем году злоумышленник выступил посредником при передаче взятки сотруднику филиала Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России. Он передал 165 тысяч рублей, чтобы одного из военнослужащих признали ограниченно годным», — сказано в сообщении.
Отмечается, что за эту услугу Змушко получил 50 тысяч рублей. Также в разное время он получил еще 335 тысяч рублей от четырех человек, обещая «отмазать» их от армии, чего в итоге не сделал.
После этого завели уголовное дело, суд приговорил обвиняемого к 3,5 года заключения в колонии общего режима.
Ранее в Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело в отношении экс-помощника начальника линейного управления МВД России, который попался на взятках.