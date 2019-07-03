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Posted 3 июля 2019, 14:53

Published 3 июля 2019, 14:53

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

В Ростове осудили военного медика, который обманывал призывников

3 июля 2019, 14:53
В Ростове-на-Дону суд приговорил к 3,5 года заключения подполковника медицинской службы запаса Сергея Змушко за получение взяток, сообщило региональное УФСБ.

«В минувшем году злоумышленник выступил посредником при передаче взятки сотруднику филиала Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России. Он передал 165 тысяч рублей, чтобы одного из военнослужащих признали ограниченно годным», — сказано в сообщении.

Отмечается, что за эту услугу Змушко получил 50 тысяч рублей. Также в разное время он получил еще 335 тысяч рублей от четырех человек, обещая «отмазать» их от армии, чего в итоге не сделал.

После этого завели уголовное дело, суд приговорил обвиняемого к 3,5 года заключения в колонии общего режима.

Ранее в Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело в отношении экс-помощника начальника линейного управления МВД России, который попался на взятках.

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