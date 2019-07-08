rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Огонь уничтожил 220 га посевов в Ростовской области

8 июля 2019, 17:28
Фото: pixabay.com
В Ростовской области увеличилось число возгораний сухой травы и сельскохозяйственных культур, сообщили в правительстве региона.

На текущий момент обстановка оценивается, как наиболее неблагоприятная. Вместе с количеством возгораний увеличилась и площадь пожаров.

«Огонь успел уничтожить 220 гектаров территорий. Более половины возгораний произошло из-за неаккуратного обращения с огнем и неисправной техники», — рассказали в правительстве.

Отмечается, что некоторые собственники и арендаторы земель халатно относятся к вопросам безопасности во время уборочных работ. Один из пожаров произошел в Пролетарском районе, где сгорели 55 гектаров пшеницы. Возгорание началось из-за искр, образовавшихся вследствие работы неисправной сельскохозяйственной техники.

Добавим, что с начала года в регионе завели свыше 3,5 тысячи дел об административных правонарушениях за сжигание сухой растительности.

Материалы по теме
В Канаде из-за лесных пожаров были эвакуированы свыше 9 тыс. человек Пожар стал причиной гибели 14 российских подводников на глубоководном аппаратеКрупный пожар произошел на мусорном полигоне в Ростовской области
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28