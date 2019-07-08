Огонь уничтожил 220 га посевов в Ростовской области

На текущий момент обстановка оценивается, как наиболее неблагоприятная. Вместе с количеством возгораний увеличилась и площадь пожаров.
«Огонь успел уничтожить 220 гектаров территорий. Более половины возгораний произошло из-за неаккуратного обращения с огнем и неисправной техники», — рассказали в правительстве.
Отмечается, что некоторые собственники и арендаторы земель халатно относятся к вопросам безопасности во время уборочных работ. Один из пожаров произошел в Пролетарском районе, где сгорели 55 гектаров пшеницы. Возгорание началось из-за искр, образовавшихся вследствие работы неисправной сельскохозяйственной техники.
Добавим, что с начала года в регионе завели свыше 3,5 тысячи дел об административных правонарушениях за сжигание сухой растительности.