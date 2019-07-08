Туристы из России случайно заплыли из Турции в Грецию

Газета “Известия” пишет, что согласно имеющимся данным, путешественники, арендовав яхту с российским капитаном, отплыли из порта турецкого города Каш. По прошествии некоторого времени они заблудились и попали в воды Греции, приблизившись к острову Кастеллоризо, расположенному в пяти километрах побережья Турции.
Отмечается, что судно задержали турецкие пограничники в результате незаконного пересечения границы. Всего на яхте находилось одиннадцать российских граждан, из них пятеро несовершеннолетних. Так, они заплатили штраф, который составил пятьсот двадцать тысяч рублей.