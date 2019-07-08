В Ростове-на-Дону назвали самые опасные места, где чаще всего тонут люди

В субботу утром спасатели вместе с журналистами совершили рейд по запрещенным для купания местам. Во время объезда людям разъяснили, что всего в Ростове в этом году открыты и функционируют четыре пляжа «Дружба» — Ворошиловский район, пляж о. Зеленый — Пролетарский район, городской пляж — Кировский район, частный пляж «Карьер» — Советский район.
«Наиболее опасные места, где происходят несчастные случаи на воде: это берег реки Дон в районе родника Гремучий, коса (порядка трех километров в сторону улицы Рельефной, и, Кумженская коса). Это — излюбленные места для купания подростков. Самое сложное — поменять психологию, мы должны воспитать детей и повлиять на взрослых. В этом случае результат будет», — сказал Симоненко.
Качество воды в Железнодорожном районе не позволяет создать оборудованный пляж для купания, добавил чиновник.
На особом учете управления по делам ГО и ЧС находятся 13 неорганизованных мест, наиболее посещаемых ростовчанами. Администрациями районов города на таких неорганизованных «опасных пляжах» установлены информационные таблички, запрещающие купание в этих водоемах. Однако, людей не пугает то, что на дне этих водоемов часто встречаются большие камни, осколки стекла, коряги, происходит затягивание людей под проходящую баржу или омуты.
Как результат — печальная статистика. С начала года утонули уже девять человек, среди них двое подростков. Статистика показывает, что чаще всего в Ростове-на-Дону тонут люди, находящиеся в алкогольном опьянении. Спасены с начала купального сезона жизни 10 человек, отдыхающих в необорудованных местах. В отдел полиции доставлено 62 несовершеннолетних, на их родителей составлено 42 административных протокола. Все несовершеннолетние поставлены на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.