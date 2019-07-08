В Ростове-на-Дону назвали самые опасные места, где чаще всего тонут люди

Как результат — печальная статистика. С начала года утонули уже девять человек, среди них двое подростков. Статистика показывает, что чаще всего в Ростове-на-Дону тонут люди, находящиеся в алкогольном опьянении. Спасены с начала купального сезона жизни 10 человек, отдыхающих в необорудованных местах. В отдел полиции доставлено 62 несовершеннолетних, на их родителей составлено 42 административных протокола. Все несовершеннолетние поставлены на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.