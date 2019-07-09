Дело экс-жены Цеповяза направили в Ростове на новое рассмотрение

После того, как заседание продолжили, врач-терапевт заявил о том, что арестованной оказана симптоматическая помощь. Адвокаты Стришней сообщили о том, что Наталья страдает онкологией с 2011 года и все это время ей не оказывается необходимая медицинская помощь. На это врач ответил, что болезнь Натальи находится на стадии ремиссии. Однако сама Стришняя заявила, что это не так.