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Опасный для детей оздоровительный лагерь наказали в Ростовской области

9 июля 2019, 05:01
Фото: pixabay.com
В Ростовской области завели дела об административных правонарушениях после проверки работы детского оздоровительного лагеря, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Прокуратура провела проверку соблюдения требований федерального законодательства. Оказалось, что в лагере не обеспечивается безопасный отдых детей.

«В лагере не работали сигнализация и аварийное освещение. Также были допущены нарушения требований к территории учреждения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что воспитатели не проходили медицинский осмотр. Директор не был обучен охране труда.

По данным фактам завели дела об административных правонарушениях. Также прокуратура потребовала устранить все недочеты.

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