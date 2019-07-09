Опасный для детей оздоровительный лагерь наказали в Ростовской области

Прокуратура провела проверку соблюдения требований федерального законодательства. Оказалось, что в лагере не обеспечивается безопасный отдых детей.
«В лагере не работали сигнализация и аварийное освещение. Также были допущены нарушения требований к территории учреждения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что воспитатели не проходили медицинский осмотр. Директор не был обучен охране труда.
По данным фактам завели дела об административных правонарушениях. Также прокуратура потребовала устранить все недочеты.