Ростовчан удивила женщина, «выгуливавшая» мужчину на цепи

Фотографию выложили в соцсети очевидцы, женщина вела парня на цепочке по Пушкинской. При этом прохожие смотрели на странную пару с явным удивлением.
В комментариях развернулись жаркие споры, зачем паре понадобилась цепь. Так, пользователи начали шутить на тему следственного эксперимента, кто-то назвал это новым способом защиты от киднеппинга. Некоторые даже предположили, что это муж и жена. «Когда печать в паспорте не помогает», — пошутил комментатор.
При этом ряд ростовчан решил, что, возможно, или парень болен, или нуждается в такой опеке, или женщина страдает потерей памяти и цепь гарантия того, что она не потеряется.