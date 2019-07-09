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Ростовчан удивила женщина, «выгуливавшая» мужчину на цепи

9 июля 2019, 14:47
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону женщина выгуливала парня, прикованного на металлическую цепочку, сообщается в одном из городских пабликов.

Фотографию выложили в соцсети очевидцы, женщина вела парня на цепочке по Пушкинской. При этом прохожие смотрели на странную пару с явным удивлением.

В комментариях развернулись жаркие споры, зачем паре понадобилась цепь. Так, пользователи начали шутить на тему следственного эксперимента, кто-то назвал это новым способом защиты от киднеппинга. Некоторые даже предположили, что это муж и жена. «Когда печать в паспорте не помогает», — пошутил комментатор.

При этом ряд ростовчан решил, что, возможно, или парень болен, или нуждается в такой опеке, или женщина страдает потерей памяти и цепь гарантия того, что она не потеряется.

Напомним, житель Кузбасса держал 11-летнего сына на цепи и постоянно избивал его.

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#Новости#Общество
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