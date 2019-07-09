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Ростовчанам пообещали 10-минутный фейерверк в День города

9 июля 2019, 06:48
Фото: rostov-gorod.ru
Управление культуры Ростова-на-Дону объявило электронный аукцион по выбору подрядчика, который организует салют на День города, говорится в документах госзакупок.

Заявку на участие можно подать до 15 июля, аукцион, на котором станет известен победитель, состоится 17 числа. Стоимость контракта составит один миллион рублей.

Отмечается, что деньги выделят из городского бюджета. Само шоу устроят на Театральной площади.

Пиротехнические изделия доставят на специальном автомобиле, переоборудованном под перевозку опасных грузов. Оборудование для проведения фейерверка необходимо смонтировать не позднее 18.00 мск 14 сентября.

Само шоу в небе должно продлиться не менее 10 минут с 22.00. Всего ростовчане увидят более одной тысячи залпов.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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