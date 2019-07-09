Ростовчанам пообещали 10-минутный фейерверк в День города

Заявку на участие можно подать до 15 июля, аукцион, на котором станет известен победитель, состоится 17 числа. Стоимость контракта составит один миллион рублей.
Отмечается, что деньги выделят из городского бюджета. Само шоу устроят на Театральной площади.
Пиротехнические изделия доставят на специальном автомобиле, переоборудованном под перевозку опасных грузов. Оборудование для проведения фейерверка необходимо смонтировать не позднее 18.00 мск 14 сентября.
Само шоу в небе должно продлиться не менее 10 минут с 22.00. Всего ростовчане увидят более одной тысячи залпов.