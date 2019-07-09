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В СКЖД опровергли остановку движения из-за поломки грузового поезда под Таганрогом

9 июля 2019, 12:25
Фото: Медиахолдинг1Mi
Поломка грузового поезда не вызвала остановки на участке Ростов-на-Дону — Таганрог, сообщили пресс-служба СКЖД.

Из-за поломки грузового поезда на перегоне Синявская — Морская на участке задержали несколько пригородных поездов, максимальное отставание от графика составило один час 20 минут. При этом утром электрички задерживались не более чем на полчаса.

Отмечается, что по состоянию на 15.00 мск 9 июня технические неисправности устранены, движение поездов ведется по расписанию.

Напомним, разделение поездопотоков на грузовой и пассажирский поспособствует ускорению движения составов. Процесс начнут после завершения строительства вторых путей.

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