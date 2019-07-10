Московская группа во время съемок клипа удивилась наличию дорог под Ростовом

Также в рамках отчета стало известно, что в Старочеркасской из федерального бюджета потратят более 50 миллионов рублей на создание парка «Донской», который появится на территории шесть гектаров. Это стало возможно благодаря победе в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.