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Московская группа во время съемок клипа удивилась наличию дорог под Ростовом

10 июля 2019, 09:15
Фото: Медиахолдинг1Mi
Московская музыкальная группа «Матрена-арт» побывала в станице Старочеркасской и удивилась наличию асфальтированных дорог, сообщили в правительстве Ростовской области.

Участники группы снимали клип на одну из своих песен, а рядом глава станицы Евгений Галицин отчитывался перед населением о проделанной работе. Участники ансамбля поделились впечатлениями от увиденного.

«Очень ухоженная, красивая. И что удивляет — везде асфальтовые дороги», — прозвучало от музыкантов.

Также в рамках отчета стало известно, что в Старочеркасской из федерального бюджета потратят более 50 миллионов рублей на создание парка «Донской», который появится на территории шесть гектаров. Это стало возможно благодаря победе в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Кроме того, в станице завершились работы по реконструкции пяти улиц и был введен в эксплуатацию парк «Ефремовский» площадью четыре гектара.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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