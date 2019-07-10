Московская группа во время съемок клипа удивилась наличию дорог под Ростовом

Участники группы снимали клип на одну из своих песен, а рядом глава станицы Евгений Галицин отчитывался перед населением о проделанной работе. Участники ансамбля поделились впечатлениями от увиденного.
«Очень ухоженная, красивая. И что удивляет — везде асфальтовые дороги», — прозвучало от музыкантов.
Также в рамках отчета стало известно, что в Старочеркасской из федерального бюджета потратят более 50 миллионов рублей на создание парка «Донской», который появится на территории шесть гектаров. Это стало возможно благодаря победе в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Кроме того, в станице завершились работы по реконструкции пяти улиц и был введен в эксплуатацию парк «Ефремовский» площадью четыре гектара.