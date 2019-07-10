Скелет младенца нашли в Морозовске

В переулке Гладкова обнаружили скелетированные останки тела младенца. После этого возбудили уголовное дело.
«В ходе следственных мероприятий удалось установить и найти мать ребенка. Следователь допросил ее в качестве подозреваемой», — сказано в сообщении.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.
Ранее в Ростовской области осудили подростка за убийство молотком отчима. Он получил 4,5 года заключения в воспитательной колонии.