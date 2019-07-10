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Скелет младенца нашли в Морозовске

10 июля 2019, 11:08
Фото: picryl.com
Уголовного дело завели в отношении жительницы Морозовска по подозрению в убийстве новорожденного ребенка, сообщили в УСКР по Ростовской области.

В переулке Гладкова обнаружили скелетированные останки тела младенца. После этого возбудили уголовное дело.

«В ходе следственных мероприятий удалось установить и найти мать ребенка. Следователь допросил ее в качестве подозреваемой», — сказано в сообщении.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

Ранее в Ростовской области осудили подростка за убийство молотком отчима. Он получил 4,5 года заключения в воспитательной колонии.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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