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Центр цифрового образования детей откроют в Ростовской области 1 сентября

10 июля 2019, 07:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области появится центр цифрового образования детей «IT-куб», следует из распоряжения регионального правительства.

Центр, открыть который планируют уже 1 сентября 2019 года, поможет обеспечить продвижение компетенций в области ИТ-технологий среди детей на современном уровне, сформировать эффективный инструмент для ранней профориентации и увеличить количество компетентных педагогов.

Отмечается, что набор детей для обучения в центре закончат к 30 августу, саму программу реализуют в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Напомним, на создание технопарков «Кванториум» в Ростовской области в 2019 году потратят еще 6,1 миллиона рублей.

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