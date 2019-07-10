Центр цифрового образования детей откроют в Ростовской области 1 сентября

Центр, открыть который планируют уже 1 сентября 2019 года, поможет обеспечить продвижение компетенций в области ИТ-технологий среди детей на современном уровне, сформировать эффективный инструмент для ранней профориентации и увеличить количество компетентных педагогов.
Отмечается, что набор детей для обучения в центре закончат к 30 августу, саму программу реализуют в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда».
Напомним, на создание технопарков «Кванториум» в Ростовской области в 2019 году потратят еще 6,1 миллиона рублей.