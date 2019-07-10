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Житель Таганрога украл в ломбарде телефон и пытался сдать его в другой ломбард

10 июля 2019, 11:03
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Таганроге задержали местного жителя, который совершил кражу и попался по счастливому стечению обстоятельств, сообщили в управлении Росгвардии по Ростовской области.

Мужчина в одном из ломбардов города украл телефон и несколько дней держал его у себя. После этого он пришел в другой ломбард и рассчитывал получить деньги за гаджет.

«Работник организации узнал этот телефон, так как он был похищен в другом ломбарде, где работает его жена. Тогда он нажал тревожную кнопку», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого и передали полицейским. Задержанный ранее был судим, сейчас он во всем сознался.

Ранее в Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении полицейского бывшего полицейского за кражу почти на один миллион рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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