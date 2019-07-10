Житель Таганрога украл в ломбарде телефон и пытался сдать его в другой ломбард

Мужчина в одном из ломбардов города украл телефон и несколько дней держал его у себя. После этого он пришел в другой ломбард и рассчитывал получить деньги за гаджет.
«Работник организации узнал этот телефон, так как он был похищен в другом ломбарде, где работает его жена. Тогда он нажал тревожную кнопку», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого и передали полицейским. Задержанный ранее был судим, сейчас он во всем сознался.
Ранее в Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении полицейского бывшего полицейского за кражу почти на один миллион рублей.