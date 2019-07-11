Каждое четвертое предприятие ЖКХ Ростовской области на грани банкротства

«Потенциально каждое четвертое предприятие имеет риск вхождения в процедуру банкротства. Причиной служат наличие дебиторской задолженности и неустойчивое финансовое положение», — заявил Волобуев во время круглого стола комитета регионального Заксобрания по бюджету, налогам и собственности на тему банкротства.
По его словам, признаки банкротства появляются по нескольким причинам. «Первая — высокий износ коммунальных структур. В сфере водоснабжения износ оборудования сетей достигает 70%, потери ресурса колеблются от 20 до 80%. В сфере теплоснабжения износ составляет 57%, тепловых сетей — 60%. Уровень потерь от 2-30%», — привел данные специалист. По его словам, министерство ЖКХХ оказывает содействие в покупке техники и материалов для проведения ремонтных работ. «Финансирование ремонта на 2018 год составило 5,9 млрд рублей, на 2019 — 4,9 млрд, на 2020 заложено 3,7 миллиардов», — отметил Волобуев. Он сообщил, что в 2019 году планируется привлечь 1,5 млрд инвестиций. Чиновник добавил, что на деятельности предприятий также сказывается снижение платежеспособности потребителей, дисбаланс роста тарифов на коммунальные услуги.
Он отметил, что по итогам деятельности за 2018 год доля убыточных организаций составляет 43,3% без учета малых предприятий с численностью до 13 человек. «Выявлено 56 убыточных организаций, для стабилизации их состояния проводятся совещания с руководителями организаций и органами местного самоуправления. По результатам совещания разрабатываются планы финансового оздоровления», — сообщил чиновник. По данным Волобуева, в настоящее время процедуру банкротства проходят 17 организаций коммунального комплекса. «Основная часть не осуществляет деятельность, 12 из 17 оформлены в муниципальную собственность. Одно предприятие продолжает работать, это МУП Горводоканал Новочеркасска», — добавил спикер. Он пояснил, что по состоянию на начало 2018 года реестровая задолженность муниципальных предприятий, проходящих процедуру банкротства, составляет 1, 2 миллиарда рублей.