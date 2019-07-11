Каждое четвертое предприятие ЖКХ Ростовской области на грани банкротства

Он отметил, что по итогам деятельности за 2018 год доля убыточных организаций составляет 43,3% без учета малых предприятий с численностью до 13 человек. «Выявлено 56 убыточных организаций, для стабилизации их состояния проводятся совещания с руководителями организаций и органами местного самоуправления. По результатам совещания разрабатываются планы финансового оздоровления», — сообщил чиновник. По данным Волобуева, в настоящее время процедуру банкротства проходят 17 организаций коммунального комплекса. «Основная часть не осуществляет деятельность, 12 из 17 оформлены в муниципальную собственность. Одно предприятие продолжает работать, это МУП Горводоканал Новочеркасска», — добавил спикер. Он пояснил, что по состоянию на начало 2018 года реестровая задолженность муниципальных предприятий, проходящих процедуру банкротства, составляет 1, 2 миллиарда рублей.