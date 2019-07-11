Компании Ростовской области не умеют вовремя банкротиться

«Эта мера не работает, потому что прежде всего законодатель говорит, что финансовое оздоровление — это процедура, при которой остается работать руководитель, назначается управляющий, который следит за процессом. Но чтобы такую процедуру ввести либо кредиторы, либо третьи лица, либо сами собственники должны предоставить кредиторам обеспечение на всю сумму задолженности, в которой предприятие пришло в процедуру. А в процедуру банкротства приходят, когда уже поздно», — пояснила Злобина. По ее словам, когда законодатель создавал закон о банкротстве, он надеялся, что процедуры финансового оздоровления и внешнего управления начнут работать. «Но чтобы они начали работать, их нужно вводить раньше. Не тогда, когда мы с налоговой видим все проблемы, а когда менеджмент самого предприятия это замечает и соглашается с тем, что придет профессионал, который поможет», — добавила начальник отдела.