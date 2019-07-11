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Компании Ростовской области не умеют вовремя банкротиться

11 июля 2019, 17:53
Фото: pixabay.com
В Ростовской области не оздоровляют предприятия, потому что процедуру банкротства вводят слишком поздно, сообщила начальник отдела финансового оздоровления предприятий, организаций области Ирина Злобина.

«Очень мало применяются такие процедуры как внешнее управление, а финансовое оздоровление вообще не применяется. Хотя она должна быть первой, самой действенной, применяемой тогда, когда что-то можно сделать», — сообщил заместитель министра имущественных и земельных отношений Ростовской области Александр Чекменев во время круглого стола комитета регионального Заксобрания по бюджету, налогам и собственности на тему банкротства.

Напомним, когда вводится процедура банкротства, после первого этапа (наблюдения) на предприятии могут применяться: реабилитационные процедуры (финансовое оздоровление, внешнее управление), конкурсное производство, мировое соглашение.

«Эта мера не работает, потому что прежде всего законодатель говорит, что финансовое оздоровление — это процедура, при которой остается работать руководитель, назначается управляющий, который следит за процессом. Но чтобы такую процедуру ввести либо кредиторы, либо третьи лица, либо сами собственники должны предоставить кредиторам обеспечение на всю сумму задолженности, в которой предприятие пришло в процедуру. А в процедуру банкротства приходят, когда уже поздно», — пояснила Злобина. По ее словам, когда законодатель создавал закон о банкротстве, он надеялся, что процедуры финансового оздоровления и внешнего управления начнут работать. «Но чтобы они начали работать, их нужно вводить раньше. Не тогда, когда мы с налоговой видим все проблемы, а когда менеджмент самого предприятия это замечает и соглашается с тем, что придет профессионал, который поможет», — добавила начальник отдела.

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