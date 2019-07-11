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Почти на 18% подорожали овощи в Ростовской области в 2019 году

11 июля 2019, 06:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области в июне 2019 года подорожали овощи по сравнению с декабрем минувшего года на 17,8%, сообщает Ростовстат.

Примечательно, что по сравнению с маем плодоовощная продукция подешевела на 7,7%. В целом стоимость продовольственных товаров с начала года выросла на 3,3%.

В частности, на 4% подорожал хлеб, на 5,7% — крупа, на 6,2% — макароны. Молоко поднялось в цене на 3,4%, масло — на 6%, алкоголь — на 1,4%.

За этот период рухнули цены на яйца на 17,9%. Также подешевели мясо и масло на 1,4%.

Ранее появилась информация, что дизельное топливо в Ростове подешевело на рубль с начала года. На начало июля стоимость дизельного топлива составила 44,78 рубля за литр.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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