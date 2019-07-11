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Полицейские в Ростове спасли умиравшего от остановки дыхания младенца

11 июля 2019, 18:41
Фото: pixabay.com
Полицейские в Ростове-на-Дону помогли спасти двухмесячного ребенка, который мог умереть, говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

Сообщается, что во время несения службы на улице Малиновского к инспекторам ДПС старшим лейтенантам полиции Сергею Срабионяну и Степану Мозгунову обратились испуганные родители. Они сообщили, что у их двухмесячного ребенка внезапно остановилось дыхание.

Сотрудники полиции мгновенно оценили ситуацию и сопроводили семью в Городскую больницу № 20. «Благодаря грамотным действиям сотрудников ГИБДД, ребенку вовремя была оказана медицинская помощь. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает», — сказано в сообщении.

Напомним, что в субботу, 6 июля спасатели «откачали» тонувшего подростка на фестивале «Донская уха» под Ростовом.

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