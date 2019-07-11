Полицейские в Ростове спасли умиравшего от остановки дыхания младенца

Сообщается, что во время несения службы на улице Малиновского к инспекторам ДПС старшим лейтенантам полиции Сергею Срабионяну и Степану Мозгунову обратились испуганные родители. Они сообщили, что у их двухмесячного ребенка внезапно остановилось дыхание.