Полицейские в Ростове спасли умиравшего от остановки дыхания младенца

Сообщается, что во время несения службы на улице Малиновского к инспекторам ДПС старшим лейтенантам полиции Сергею Срабионяну и Степану Мозгунову обратились испуганные родители. Они сообщили, что у их двухмесячного ребенка внезапно остановилось дыхание.
Сотрудники полиции мгновенно оценили ситуацию и сопроводили семью в Городскую больницу № 20. «Благодаря грамотным действиям сотрудников ГИБДД, ребенку вовремя была оказана медицинская помощь. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает», — сказано в сообщении.
Напомним, что в субботу, 6 июля спасатели «откачали» тонувшего подростка на фестивале «Донская уха» под Ростовом.