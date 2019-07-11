Полиция проверяет заявление о подбросе наркотиков зоозащитнице из Ростова

Ранее RostovGazeta писала о 30-летней зоозащитнице из Ростова, которая обвинила сотрудников полиции в подбросе наркотиков. Валерию Студеникину задержали 20 июня, сейчас она находится в СИЗО, следствие продолжается. Женщина занималась благотворительностью, помогала бездомным животным и приютам. Полиция считает, что деньги, которые перечисляли ей для помощи животным, на самом деле переводили наркозависимые за закладки. Отец Валерии не верит в эти обвинения, некоторые зоозащитники подтвердили сотрудничество с Валерией. Всего Валерии инкриминируют распространение амфетамина в размере 2,93 грамма, что считается крупным размером.