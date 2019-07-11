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Полиция проверяет заявление о подбросе наркотиков зоозащитнице из Ростова

11 июля 2019, 07:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
Полиция Ростовской области проводит проверку по факту публикации в СМИ сообщения о подбросе наркотиков женщине, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

Ранее RostovGazeta писала о 30-летней зоозащитнице из Ростова, которая обвинила сотрудников полиции в подбросе наркотиков. Валерию Студеникину задержали 20 июня, сейчас она находится в СИЗО, следствие продолжается. Женщина занималась благотворительностью, помогала бездомным животным и приютам. Полиция считает, что деньги, которые перечисляли ей для помощи животным, на самом деле переводили наркозависимые за закладки. Отец Валерии не верит в эти обвинения, некоторые зоозащитники подтвердили сотрудничество с Валерией. Всего Валерии инкриминируют распространение амфетамина в размере 2,93 грамма, что считается крупным размером.

«Отдел по контролю за оборотом наркотиков Ростовской области проводит внутреннюю проверку по факту обвинения женщины в неправомерных действиях сотрудников полиции», — отметили в ведомстве.

Ранее родители ростовчанки обвинили полицию в подбросе наркотиков и вымогательстве 10 миллиона рублей.

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