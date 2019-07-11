Ростовчане победили на соревнованиях по прыжкам на батуте в Португалии

Свои силы попробовали представители спортивных школ из Ростовской области. Им удалось завоевать девять медалей, в том числе пять золотых, две серебряные и две бронзовые.
«Победителями в своих категориях в том числе стали Ирина Ларионова, Егор Глушенко. Эти соревнования проверили готовность спортсменов к предстоящему чемпионату и первенству мира», — пояснили в министерстве.
Отмечается, что Глушко набрал высокую сумму баллов, что соответствует нормативу мастера спорта России международного класса.
Соревнования состоялись в Португалии с 1 по 9 июля, в них поучаствовали более 600 спортсменов из 23 государств. Ранее Спортсмены из Ростова-на-Дону успешно выступили на международном турнире по тхэквондо, который состоялся в Австралии.