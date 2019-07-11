Ростовчане победили на соревнованиях по прыжкам на батуте в Португалии

Соревнования состоялись в Португалии с 1 по 9 июля, в них поучаствовали более 600 спортсменов из 23 государств. Ранее Спортсмены из Ростова-на-Дону успешно выступили на международном турнире по тхэквондо, который состоялся в Австралии.