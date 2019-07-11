rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане победили на соревнованиях по прыжкам на батуте в Португалии

11 июля 2019, 12:07
Фото: minsport.donland.ru
Спортсмены из Ростовской области завоевали пять золотых медалей на международных соревнованиях по прыжкам на Батуте, сообщает Минспорт региона.

Свои силы попробовали представители спортивных школ из Ростовской области. Им удалось завоевать девять медалей, в том числе пять золотых, две серебряные и две бронзовые.

«Победителями в своих категориях в том числе стали Ирина Ларионова, Егор Глушенко. Эти соревнования проверили готовность спортсменов к предстоящему чемпионату и первенству мира», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что Глушко набрал высокую сумму баллов, что соответствует нормативу мастера спорта России международного класса.

Соревнования состоялись в Португалии с 1 по 9 июля, в них поучаствовали более 600 спортсменов из 23 государств. Ранее Спортсмены из Ростова-на-Дону успешно выступили на международном турнире по тхэквондо, который состоялся в Австралии.

Материалы по теме
Ростовский пауэрлифтер завоевал медаль на чемпионате ЕвропыРостовчанка завоевала титул Miss Universe BeautyРостовские борцы завоевали две золотые медали на первенстве Европы
#Новости#Илья Ульянов#Спорт
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58