Семья из Ростова погибла по время шторма в Греции

Происшествие случилось на севере страны, где находилась семья из Ростова — родители и трое детей. По данным издания, мужчина и его маленький сын пытались спрятаться от стихии, но на них рухнуло дерево.
«Пострадавшие скончались от полученных травм. Известно, что у россиян имелась страховка», — пишет издание.
Добавим, что шторм обрушился на северные районы в ночное время. Из-за града были повреждены ЛЭП, крыши зданий, рухнули несколько деревьев.
По некоторым данным, погибли пять человек, в том числе двое россиян. Ранения получили десятки граждан, на месте происшествий работают спасатели.