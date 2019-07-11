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Семья из Ростова погибла по время шторма в Греции

11 июля 2019, 08:34
Фото: pixabay.com
Находившиеся в Греции мужчина и ребенок из Ростова-на-Дону погибли во время сильного шторма, сообщает издание «ФАН».

Происшествие случилось на севере страны, где находилась семья из Ростова — родители и трое детей. По данным издания, мужчина и его маленький сын пытались спрятаться от стихии, но на них рухнуло дерево.

«Пострадавшие скончались от полученных травм. Известно, что у россиян имелась страховка», — пишет издание.

Добавим, что шторм обрушился на северные районы в ночное время. Из-за града были повреждены ЛЭП, крыши зданий, рухнули несколько деревьев.

По некоторым данным, погибли пять человек, в том числе двое россиян. Ранения получили десятки граждан, на месте происшествий работают спасатели.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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