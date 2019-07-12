Афиша от RostovGazeta: французская ночь, улетная вечеринка и возвращение футбола

В программе 17 анимационных и игровых фильмов, которые были созданы французскими кинематографистами за последние годы. Среди картин десять анимационных и семь игровых, многие из которых номинанты на премии «Оскар» и «Сезар». «Четверо безголовых», «На крошечной лодчонке», «Я так мечтал о тебе» и еще три анимационных фильма созданы по шедеврам французского поэта Робера Десноса. «Прежде чем все потерять» с Леа Друкер и Дени Меноше, «Последний из французов», «Беззаботные» затрагивают проблемы и актуальные вопросы современной Франции. Программа идет в течение четырех часов с субтитрами с 22.00 до 2.00, с перерывом.