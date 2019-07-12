Афиша от RostovGazeta: французская ночь, улетная вечеринка и возвращение футбола

Место № 1 — клуб «Park Культуры». Что — концерт участницы «Песни на ТНТ». Когда — ПТ, 21.00
Выступит девушка из команды Тимати, казахская хип-хоп исполнительница Назима. Первый раз она выступит с сольной программой и исполнит всем полюбившиеся песни: «Беги», «Бабл Гам», «Real one» (, но только без Скруджи), «Падай со мной» и другие.
Место № 2 — ТЦ галерея «АСТОР». Что — концерт THE HATTERS. Когда — СБ, 20.00
The Hatters — российская джипси-фолк-рок группа, основанная в 2016 году. Коллектив позиционирует себя музыкально-театральным проектом, а свой жанр называет «русско-цыганским уличным народным алкохардкором на душевных инструментах». Их творчество подвергалось влиянию цыганской музыки, в сопровождении баса, аккордеона и скрипки, и является объединением романса, панка, фолк-рока и этнической музыки. Но лучше один раз услышать вживую.
Место № 3 — Дом кино. Что — Ночь французского короткого метра. Когда — СБ, 22.00
В программе 17 анимационных и игровых фильмов, которые были созданы французскими кинематографистами за последние годы. Среди картин десять анимационных и семь игровых, многие из которых номинанты на премии «Оскар» и «Сезар». «Четверо безголовых», «На крошечной лодчонке», «Я так мечтал о тебе» и еще три анимационных фильма созданы по шедеврам французского поэта Робера Десноса. «Прежде чем все потерять» с Леа Друкер и Дени Меноше, «Последний из французов», «Беззаботные» затрагивают проблемы и актуальные вопросы современной Франции. Программа идет в течение четырех часов с субтитрами с 22.00 до 2.00, с перерывом.
Место № 4 — Частный театр «Человек в кубе». Что — спектакль «Дура». Когда — ВС, 20.00
Спектакль о том, как в голове каждой девочки, девушки, женщины пытаются ужиться еще несколько «сущностей». И как всегда они ссорятся, мирятся, грустят или радуются. Все время что-то ищут и чего-то хотят. Знакомо? Тогда вам точно стоит посетить спектакль.
Место № 5 — Клуб Embargo. Что — концерт GONE.Fludd. Когда — ВС, 20.00
GONE.Fludd — российский исполнитель с нехарактерной для русского рэпа тематикой песен и нестандартным, с уклоном во фрик-стилитистику, внешним видом. Автор таких хитов, как «Мамбл», «Кубик льда», «Сахарный человек», и другие.
Место № 6 — «Ростов-Арена». Что — «Ростов» — «Оренбург». Когда — СБ, 21.30
А вы знали, что «Ростов» не проигрывает дома в первом туре с 2010 года? Интересно, продолжится ли эта традиция в субботу, и желто-синие в этот раз обыграют «Оренбург»? Напомним, что в прошлом сезоне ФК «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице, но тренер Валерий Карпин заверил, что «цель сезона — побороться за каждое очко и, если будет возможность, побороться за еврокубки».
Место № 7 — «Лучший клуб мира». Что — вечеринка «Улет». Когда — СБ, 23.00
В этот раз выступят российские приглашенные диджеи Havroshechka и Pozdny, K-san, Maksimovna. Электро-суарэ обеспечат диджеи из Саратова и Волгограда. Организаторы обещают, что будет задействовано две площадки с чуть разной музыкой: для откровенного техно внутри и отличной «танцевальщины» — на «летке».