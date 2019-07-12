Мошенник в Ростове хотел обмануть бизнесмена на 18 млн руб

Осенью минувшего года мужчина пообещал знакомому бизнесмену помочь избежать уголовной ответственности. Он заявил, что для этого нужно передать полицейским 18 миллионов рублей, хотя все деньги фигурант намеревался присвоить.
«Предприниматель обратился в региональное УФСБ, после чего вымогателя задержали. В отношении него завели уголовное дело», — сказано в сообщении.
Во время расследования 35-летний злоумышленник признал вину, по делу была собрана достаточная доказательственная база. Его передали в суд, максимальное наказание составляет 10 лет колонии.
Ранее в Ростове суд вынес приговор в отношении адвоката Евгения Безгина, который вымогал деньги у своего клиента.