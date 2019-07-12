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Ростовчане потребовали снести мини-церковь в парке

12 июля 2019, 09:33
Фото: Ростов Главный — новости Ростов/vk
Житель Ростова-на-Дону потребовал убрать мини-церковь, которая находится на пропекте Михаила Нагибина, сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

«Небольшой церковный домик установили в сквере завода „Электроаппарат“. Здесь вместо ремонта решили оставить религиозное здание. Я надеюсь на сознательность ростовчан, и это сооружение в скором времени исчезнет из парка», — прозвучало от местного жителя.

Он вспомнил ситуацию в Екатеринбурге, где горожане протестами смогли добиться отмены строительства храма в местном парке. К публикации добавлено фото, на котором показана церковь в Ростове.

«Люди, вы совсем одичали, что плохого вы нашли в храмах? Это наша история, всегда все ходили в храмы, молились Богу», — написал в комментариях один из горожан.

«В Ростове есть пара крутых храмов и церквей, которые представляют ценность с архитектурной точки зрения, и верующим есть куда сходить. Больше церквей не надо», — прозвучало в комментариях.

Ранее RostovGazeta составила список скандалов с участием РПЦ в Ростовской области.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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