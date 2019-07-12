Ростовчане потребовали снести мини-церковь в парке

«Небольшой церковный домик установили в сквере завода „Электроаппарат“. Здесь вместо ремонта решили оставить религиозное здание. Я надеюсь на сознательность ростовчан, и это сооружение в скором времени исчезнет из парка», — прозвучало от местного жителя.
Он вспомнил ситуацию в Екатеринбурге, где горожане протестами смогли добиться отмены строительства храма в местном парке. К публикации добавлено фото, на котором показана церковь в Ростове.
«Люди, вы совсем одичали, что плохого вы нашли в храмах? Это наша история, всегда все ходили в храмы, молились Богу», — написал в комментариях один из горожан.
«В Ростове есть пара крутых храмов и церквей, которые представляют ценность с архитектурной точки зрения, и верующим есть куда сходить. Больше церквей не надо», — прозвучало в комментариях.