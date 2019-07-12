В Новочеркасске вновь не нашли подрядчика, который отремонтирует трамвайные пути

Известно, что на конкурс не было подано ни одной заявки. Напомним, что работы необходимо выполнить до 15 сентября, а значит, на ремонт остается все меньше и меньше времени.
Ранее аналогичный аукцион был отменен Управлением антимонопольной службы. Максимальная стоимость работ составляла 53,7 миллиона рублей. Работы планируется провести в два этапа. Общая длина участков, подлежащих ремонту, составляет более 1,8 тысячи метров. Кроме того, в проект реконструкции включены два стрелочных перевода и одно глухое пересечение на улице Генерала Лебедя.
Напомним, что в среду, 10 июля, в Новочеркасске перестали ходить трамваи по одному из маршрутов из-за проведения технических работ.