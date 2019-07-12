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В Новочеркасске вновь не нашли подрядчика, который отремонтирует трамвайные пути

12 июля 2019, 13:27
Фото: Artem Svetlov/CC BY 2.0 / flickr.com
Власти Новочеркасска вновь не смогли найти подрядчика для ремонта участков трамвайных путей на втором маршруте, следует из информации на портале госзакупок.

Известно, что на конкурс не было подано ни одной заявки. Напомним, что работы необходимо выполнить до 15 сентября, а значит, на ремонт остается все меньше и меньше времени.

Ранее аналогичный аукцион был отменен Управлением антимонопольной службы. Максимальная стоимость работ составляла 53,7 миллиона рублей. Работы планируется провести в два этапа. Общая длина участков, подлежащих ремонту, составляет более 1,8 тысячи метров. Кроме того, в проект реконструкции включены два стрелочных перевода и одно глухое пересечение на улице Генерала Лебедя.

Напомним, что в среду, 10 июля, в Новочеркасске перестали ходить трамваи по одному из маршрутов из-за проведения технических работ.

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