Закрашиванием надписей о продаже наркотиков в Ростове проблемы не решить — эксперт

По словам эксперта, акциями в присутствии журналистов, спортсменов и байкеров можно привлечь внимание к проблеме, но не решить ее.
Каждый адрес на стене ростовского дома скрывает конкретного преступника, и каждая такая надпись должна сопровождаться не акцией с баллончиком краски в руках, а уголовным преследованием тех, кто скрывается за подобным объявлением.
По мнению Крашенниковой, каждый эпизод должны отрабатывать сотрудники МВД с целью выявления распространителей наркотиков и возбуждения уголовных дел. Закрашивание же надписей не помогает бороться с проблемой по причине скорого появления новых объявлений на месте закрашенных.
Отмечается, что общественники готовы включиться в изготовление заявлений правоохранителям по каждому эпизоду и контролировать до конца каждое расследование.
Напомним, в Ростовской области суд приговорил к длительному сроку заключения иностранца, который заказывал наркотики из Германии.