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Закрашиванием надписей о продаже наркотиков в Ростове проблемы не решить — эксперт

12 июля 2019, 13:26
Фото: Медиахолдинг1Mi
Проблему наркозависимости в Ростове-на-Дону не решить закрашиванием на стенах домов надписей о продажах наркотиков, считает председатель РОО «Союз общественных инициатив» Татьяна Крашенникова.

По словам эксперта, акциями в присутствии журналистов, спортсменов и байкеров можно привлечь внимание к проблеме, но не решить ее.

Каждый адрес на стене ростовского дома скрывает конкретного преступника, и каждая такая надпись должна сопровождаться не акцией с баллончиком краски в руках, а уголовным преследованием тех, кто скрывается за подобным объявлением.

По мнению Крашенниковой, каждый эпизод должны отрабатывать сотрудники МВД с целью выявления распространителей наркотиков и возбуждения уголовных дел. Закрашивание же надписей не помогает бороться с проблемой по причине скорого появления новых объявлений на месте закрашенных.

Отмечается, что общественники готовы включиться в изготовление заявлений правоохранителям по каждому эпизоду и контролировать до конца каждое расследование.

Напомним, в Ростовской области суд приговорил к длительному сроку заключения иностранца, который заказывал наркотики из Германии.

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