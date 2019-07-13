Чиновника РЖД арестовали на 2 месяца в Ростове за взятку в 1,5 млн руб

По информации следствия, подозреваемому передали деньги за помощь коммерческой компании. Фигурант должен был обеспечить беспрепятственное движение железнодорожных составов.
После получения денег замначальника задержали, в этой операции участвовали правоохранители и сотрудники УФСБ. По факту произошедшего завели уголовное дело.
«Пролетарский районный суд Ростова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО подозреваемый проведет два месяца», — сказано в сообщении.
Отмечается, что максимальное наказание по делу составляет 15 лет лишения свободы.