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Чиновника РЖД арестовали на 2 месяца в Ростове за взятку в 1,5 млн руб

13 июля 2019, 14:27
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону суд арестовал на два месяца первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», подозреваемого в получении взятки, сообщает Южное управление на транспорте СКР.

По информации следствия, подозреваемому передали деньги за помощь коммерческой компании. Фигурант должен был обеспечить беспрепятственное движение железнодорожных составов.

После получения денег замначальника задержали, в этой операции участвовали правоохранители и сотрудники УФСБ. По факту произошедшего завели уголовное дело.

«Пролетарский районный суд Ростова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО подозреваемый проведет два месяца», — сказано в сообщении.

Отмечается, что максимальное наказание по делу составляет 15 лет лишения свободы.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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