Случаи повреждения остановок вандалами участились в Ростове

В городе с 2018 года проводится работа по замене остановочных павильонов. Специалисты в центральной части города установили 100 комплексов. Аналогичные павильоны используются во всем мире, они соответствуют требованиям безопасности, оснащены урнами и лавочками.
Отмечается, что гарантия в рамках муниципальных контрактов составляет пять лет. В ходе рейдов были выявлены факты повреждения комплексов.
По всем фактам вандализма в полицию были написаны заявления. От поставщика потребовали провести ремонтные работы.
«Мы видим небрежное отношение отдельных жителей города к элементам внешнего благоустройства. Участились случаи повреждения стекол остановочных павильонов по вине вандалов», — пояснили в мэрии.