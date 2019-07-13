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Случаи повреждения остановок вандалами участились в Ростове

13 июля 2019, 08:40
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону вандалы стали чаще разбивать остановочные комплексы, сообщили в городской администрации.

В городе с 2018 года проводится работа по замене остановочных павильонов. Специалисты в центральной части города установили 100 комплексов. Аналогичные павильоны используются во всем мире, они соответствуют требованиям безопасности, оснащены урнами и лавочками.

Отмечается, что гарантия в рамках муниципальных контрактов составляет пять лет. В ходе рейдов были выявлены факты повреждения комплексов.

По всем фактам вандализма в полицию были написаны заявления. От поставщика потребовали провести ремонтные работы.

«Мы видим небрежное отношение отдельных жителей города к элементам внешнего благоустройства. Участились случаи повреждения стекол остановочных павильонов по вине вандалов», — пояснили в мэрии.

Ранее полиция начала розыск вандала, разгромившего 37 могил в Ростове.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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