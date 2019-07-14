Дату основания Ростова могут изменить к 2049 году

Какие проблемы нужно решить к этому времени и каким может быть город к юбилею, корреспонденту RostovGazeta рассказал руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.
Дата основания города может измениться
Откуда дата основания появилась? Почему мы собираемся в 2049 году отмечать 300 лет? Потому что когда, в далеком 1947 году, по примеру Москвы все крупные города озаботились, когда у них дата основания (в 1947 году отмечалось 800-летие столицы).
Вот в Ростове-на-Дону краевед Иноземцев Георгий Александрович, которого, видимо, с пристрастием спросили, ответил, что эта тема поднималась в начале 20 века, до первой мировой войны. Даты были такие: 1698 год, когда здесь здесь ступила нога Петра I, 1711 год — на территории, где недавно был пожар, появилась Полуденка. Это место, куда ушли из Азова зимой и основали поселение. Жители разобрали деревянную церковь, которая была в Азове, перетащили ее сюда. Обустроили себе землянки, появились жилища. То есть можно вести начало города от основания Полуденки. Потом было основание крепости в 1761. Была и таможня в 1749 году. Но были и другие даты: в 1811 дали первый план города Ростова и Нахичевани. А была и дата, когда это место назвали городом, 1798 год при Павле I. Но из всех этих дат, которые историк привел, в обкоме партии выбрали ту, которая была ближайшей круглой. Самой подходящей был 1749 год — основание таможни. По этой причине город и ведет свое начало с этого года.
В будущем я не исключаю, что вновь поднимут эту тема и возьмут и переиначат дату основанию города. Если сейчас мы продолжаем считать датой основания Ростова 1749 год, то думаю, найдутся люди, которые скажут: «Давайте считать датой основания города 1711 год». Тогда можно будет думать о 350-летии, а не 300-летии. А если поднимется тема того, что у нас на территории города были поселения I–III веков нашей эры (в ходе раскопок на Станиславского изучали захоронения меотов), или Левенцовская крепость построилась в 17 веке до нашей эры, то городу будет 3 700 лет.
В Казани, например, нашли одну золотую монетку, и это увеличило возраст города на много-много лет. А раскопки прошлого года показали, что у нас меоты жили. И еще одно захоронение 6 века до нашей эры. Это можно было накрыть стеклом, сделать доступным для просмотра, как в Москве. Чтобы показать, что город-то у нас древний.
Зелень
Город раньше считался зеленым, сейчас он уже не может считаться таким.
Если мы поставим ценностью сохранение общественных пространств, то тогда будет больше скверов и парков. Даже для левого берега Дона могут быть разные пути. Один путь — когда там создаются условия, чтобы была рыба, зелень, то есть природа. А можно наоборот делать бесконечные дороги, тротуары, плитку, велосипедные дорожки, которые, конечно, благо, но смотря где. Если уж у нас так сложилось, что был правый берег, который был местом для жилья, а левый берег был рекреационной зоной, в которую люди приходили отдыхать. Если взять старые фотографии, я это помню еще школьником, студентом, то тут продавали мороженое, там люди играли в волейбол, не всегда можно было найти место, чтобы расстелить полотенце, так много людей приходило. Хорошо бы было это вернуть.
Ленин
Что касается памятников, то во время перестройки, был «ленинопад». Только в Железнодорожном районе было 20 разных памятников Ленину. Сейчас на весь Ростов мы найдем только три памятника, которые числятся как объекты монументального искусства: на площади Ленина и на Садовой, один сохранился на Гвардейском переулке. Когда-то бюст Ленина стоял во всех школах. Сейчас только в 49 представлен образ Ленину. До 1953 года везде были памятники Сталину и казалось, что это навсегда. После 20 съезда их тысячами разбивали, выкидывали. Сейчас, правда, веет ветерок: где-то ему памятник поставили. Но это комариные укусы недомыслия, все равно время изменилось.
Сейчас установили памятник Петру и Февронии, воссоздали некоторые памятники царям. Но это не истина в последней инстанции. Не все памятники становятся долгожителями, но есть те, которые приживаются и врастают в ткань города. В принципе, любой памятник, который сейчас появился — памятник связистам или чернобыльцам — может стать долгожителем или нет.
Думаю, для Ростова долгожителями станет памятник Байкова, безусловно, такие памятники как Пушкину, Ломоносову, бюст Лермонтову остаются. На какое-то новое место будет перемещен памятник Карлу Марксу. Но мне кажется, что было бы полезно воссоздать на историческом месте памятник Екатерины II, в центре Нахичевани. Его поставили благодарные армяне за то, что она дала им возможность переселиться и создала максимально комфортные условия проживания на новом месте. Когда-то должен восстановиться памятник царю-освободителю Александру II. Первоначально его планировалось установить на входе в городской сад, это и может стать местом его размещения. Возможно, подвинется памятник Ленину на входе в парке Горького. Наверное, он навсегда останется, но с уже другими комментариями.
Многие названия улиц уйдут, эти бесконечные повторения: Советский, Ленина, Красноармейская. Но какая-то улица останется с названием Ленина, хотя бы потому что есть группа «Ноль» с хитом: «А я живу на улице Ленина, и меня замыкает время от времени».
Центр
Если мы идем по цивилизованному пути, то у нас все больше и больше будет проявляться забота о старых домах. На месте старых зданий, которые волей случая сгорели, появятся дома такой же высоты. Если большинство будут понимать ценность, особенно те, люди, которые могут принимать решения, то центр будет сохраняться. Будет проводиться по-другому капремонт. Нужно не в очередной раз белить и красить фасад, а стеклопакеты, которые поставили люди, за счет бюджета поменять на деревянные рамы и окна. И здания заиграют. А сейчас мы смотрим на дома, и это вызывает диссонанс. Если штукатуренное здание, то хорошо сохранять старую штукатурку, покрывать ее прозрачным раствором. Нужно сохранить расстекловку, укреплять конструкции домов. Если идти по пути, по которому сейчас идем, то мы будем город все больше осовременивать. Когда кирпич закрашивается, не всегда удачно. Когда штукатурка сбивается и на ее место кладется новая, как правило, невысокого качества. Мы просто потеряем изюминку. И когда мы будем отмечать 300-летие, то город не будет смотреться так, будто имеет за своими плечами такую историю. У нас ведь и так из 18 века сохранился только церковь монастыря Сурб-хач и, возможно, один склад на территории набережной.
В каком городе вы были за границей? В Берлине? Вот идешь по западной части Берлина, там дома 4-5 этажные, только в восточной части есть районы с многоэтажками. Нет такого, что взяли и положили новую брусчатку, видно, что кусочки меняли в разное время, подражали старой. Нигде нет свежепокрашенного фасада. Почему туда люди ездят и сидят там в кафе? Окна, двери, ручки, подъезды — там сохраняется красота. У нас в Ростове тоже есть подъезды, где сохранилась атмосфера старого Ростова. Есть, где это выхолащивается, потому что войну прошли, многие здания были разрушены, воссоздана только коробка. Надо беречь те немногие здания, которые сохранили внутрянку, как Московская 72, (его знают его как дом Кисина и Фраймовича, теперь это название поменялось на дом наследников Максимова, ростовчане его знают как адресное бюро, которое здесь было с 20-х по 90-е, и дом с ангелами).