Дату основания Ростова могут изменить к 2049 году

Если мы идем по цивилизованному пути, то у нас все больше и больше будет проявляться забота о старых домах. На месте старых зданий, которые волей случая сгорели, появятся дома такой же высоты. Если большинство будут понимать ценность, особенно те, люди, которые могут принимать решения, то центр будет сохраняться. Будет проводиться по-другому капремонт. Нужно не в очередной раз белить и красить фасад, а стеклопакеты, которые поставили люди, за счет бюджета поменять на деревянные рамы и окна. И здания заиграют. А сейчас мы смотрим на дома, и это вызывает диссонанс. Если штукатуренное здание, то хорошо сохранять старую штукатурку, покрывать ее прозрачным раствором. Нужно сохранить расстекловку, укреплять конструкции домов. Если идти по пути, по которому сейчас идем, то мы будем город все больше осовременивать. Когда кирпич закрашивается, не всегда удачно. Когда штукатурка сбивается и на ее место кладется новая, как правило, невысокого качества. Мы просто потеряем изюминку. И когда мы будем отмечать 300-летие, то город не будет смотреться так, будто имеет за своими плечами такую историю. У нас ведь и так из 18 века сохранился только церковь монастыря Сурб-хач и, возможно, один склад на территории набережной.