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Ростовчанка убила попавшую в ее квартиру змею

14 июля 2019, 16:50
Фото: pixabay.com
Жительница Ростова-на-Дону убила змею, которая заползла к ней в квартиру, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

«К нам в квартиру дома в Левенцовке из подъезда заползла черная змея. Мы позвонили спасателям и прождали их два часа», — написала ростовчанка.

Она добавила, что убила рептилию, так как не знала ядовитая она или нет. «Мы не знали, что делать со змеей и решили ее убить», — пояснила местная жительница.

«Это водяной уж и он не смертелен. Надо было отпустить его в поле», — написал один из пользователей в комментариях.

«Что за люди стали! Мы в детстве ходили, ловили змей и приносили в школу, а сейчас все боятся», — прозвучало в комментариях.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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