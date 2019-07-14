Ростовчанка убила попавшую в ее квартиру змею

«К нам в квартиру дома в Левенцовке из подъезда заползла черная змея. Мы позвонили спасателям и прождали их два часа», — написала ростовчанка.
Она добавила, что убила рептилию, так как не знала ядовитая она или нет. «Мы не знали, что делать со змеей и решили ее убить», — пояснила местная жительница.
«Это водяной уж и он не смертелен. Надо было отпустить его в поле», — написал один из пользователей в комментариях.
«Что за люди стали! Мы в детстве ходили, ловили змей и приносили в школу, а сейчас все боятся», — прозвучало в комментариях.