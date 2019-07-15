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Машина с террористом взорвалась под Ростовом при перестрелке с силовиками

15 июля 2019, 10:56
Фото: Пресс-служба ФСБ России по РО
Рядом с хутором Глинки Ростовской области взорвалась машина с боевиком, который открыл огонь по силовикам, сообщает ФСБ.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность приверженцев запрещенной в России террористической банды ИГ. Они намеревались совершить нападения на правоохранителей и теракты.

«Силовики остановили автомобиль, на котором передвигался главарь банды. Последний начал стрелять из автомата, от ответного огня в транспорте взорвалось взрывное устройство», — говорится в публикации.

Отмечается, что нападавший погиб. После этого в Ростове задержали еще двух боевиков, у них нашли боеприпасы и взрывчатку.

По фактам произошедшего завели уголовное дело. Ранее в Ростове приговорили к длительному сроку заключения Сергея Кучевского за призывы к совершению терактов.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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