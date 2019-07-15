Машина с террористом взорвалась под Ростовом при перестрелке с силовиками

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность приверженцев запрещенной в России террористической банды ИГ. Они намеревались совершить нападения на правоохранителей и теракты.
«Силовики остановили автомобиль, на котором передвигался главарь банды. Последний начал стрелять из автомата, от ответного огня в транспорте взорвалось взрывное устройство», — говорится в публикации.
Отмечается, что нападавший погиб. После этого в Ростове задержали еще двух боевиков, у них нашли боеприпасы и взрывчатку.
По фактам произошедшего завели уголовное дело. Ранее в Ростове приговорили к длительному сроку заключения Сергея Кучевского за призывы к совершению терактов.