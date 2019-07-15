Ростовскую модель Костенко попросили не «штамповать» детей для гарантий

Ростовчанка разместила семейную фотографию, на которой показала себя, супруга и ребенка. Она написала, что они успели позагорать, покупаться и теперь можно поспать.
«Спасибо, любимый, что уделяешь нам время после реабилитации. Вместе веселее», — написала Костенко.
Пользователи в комментариях начали критиковать платье девушки, назвав его устарелым. «Это насилие над любым адекватным человеком. Стиль называется «Мы застряли в девяностых где-то на вокзале Сальска. К этому платью только клетчатой сумки не хватает. Про ребенка вообще молчу, детьми нужно заниматься, а не штамповать их как какие-то гарантии», — прозвучало в комментариях.
Подписчики предположили, что Костенко снова беременная. Другие написали, что начали заходить к ней на странице только ради комментариев.
«Помню у мамы было в 1993 году платье такой же расцветки, хорошо его запомнила, так как она беременная в нем ходила», — написала одна из подписчиц.