Ростовскую модель Костенко попросили не «штамповать» детей для гарантий

Пользователи в комментариях начали критиковать платье девушки, назвав его устарелым. «Это насилие над любым адекватным человеком. Стиль называется «Мы застряли в девяностых где-то на вокзале Сальска. К этому платью только клетчатой сумки не хватает. Про ребенка вообще молчу, детьми нужно заниматься, а не штамповать их как какие-то гарантии», — прозвучало в комментариях.