rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовскую модель Костенко попросили не «штамповать» детей для гарантий

15 июля 2019, 11:14
Фото: instagram.com/kostenko.94
Подписчики модели Анастасии Костенко в очередной раз обрушили на нее с критикой из-за выбора наряда, обсуждение началось в Instagram девушки.

Ростовчанка разместила семейную фотографию, на которой показала себя, супруга и ребенка. Она написала, что они успели позагорать, покупаться и теперь можно поспать.

«Спасибо, любимый, что уделяешь нам время после реабилитации. Вместе веселее», — написала Костенко.

Пользователи в комментариях начали критиковать платье девушки, назвав его устарелым. «Это насилие над любым адекватным человеком. Стиль называется «Мы застряли в девяностых где-то на вокзале Сальска. К этому платью только клетчатой сумки не хватает. Про ребенка вообще молчу, детьми нужно заниматься, а не штамповать их как какие-то гарантии», — прозвучало в комментариях.

Подписчики предположили, что Костенко снова беременная. Другие написали, что начали заходить к ней на странице только ради комментариев.

«Помню у мамы было в 1993 году платье такой же расцветки, хорошо его запомнила, так как она беременная в нем ходила», — написала одна из подписчиц.

Ранее Костенко неоднократно критиковали за стиль одеваться.

Материалы по теме
Отвратным зеленым мешком назвали подписчики платье ростовской модели КостенкоРостовской модели Костенко предрекли судьбу Бузовой в браке с футболистомПочему подписчики Instagram ненавидят ростовчанку Костенко и обожают Бузову
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Власти Ростовской области проигнорировали запрос о второй волне частичной мобилизации
Сегодня, 16:26
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
Водитель автобуса в Ростове устраивал истерики и не пускал людей в салон
Сегодня, 15:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
В Ростове рассказали, где можно сдать кровь раненным в ходе СВО
Сегодня, 14:56