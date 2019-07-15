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Posted 15 июля 2019, 12:12

Published 15 июля 2019, 12:12

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Суд ввел наблюдение в отношении подрядчика реконструкции Станиславского в Ростове

15 июля 2019, 12:12
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Эксклюзив
Арбитражный суд Ростовской области ввел наблюдение в отношении «Дорожного ремонтно-строительного управления Юга», говорится в сообщении на сайте «Электронное правосудие.

Банкротства ДРСУ Юга потребовало ООО «Стройавтогрупп», задолженность перед которым составила более 33,2 миллиона рублей.

По данным системы SBIS, ООО «Дорожно-строительное управление Юга» было зарегистрировано в 2015 году в Ростове-на-Дону. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Компания является активным участником торгов, за 3,5 года деятельности принимала участие в 36 торгах, из которых выиграла 22. Так, компания является подрядчиком реконструкции улицы Станиславского в центре Ростова.

В в 2017 году выручка ДРСУ Юга составила 280,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 23,7 миллиона рублей.

Ранее городские власти заверили, что проводимые археологические исследования не повлияют на основные работы по реконструкции улицы Станиславского.

#Экономика#Эксклюзив#Новости
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