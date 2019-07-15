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У «Ростовского электрометаллургического завода» насчитали имущества на 10 млрд руб

15 июля 2019, 14:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
Общая стоимость имущества ООО «Ростовский электрометаллургический завод» составила по итогам инвентаризации 10 миллиардов рублей, говорится в документах в Едином федеральном реестре сведений о банкротах.

Так, в ходе инвентаризации была произведена оценка площадей предприятия, оборудования, земельных участков и других объектов недвижимости.

Ранее сообщалось, что десятки компаний и физических лиц потребовали крупные суммы от обанкротившегося «Ростовского электрометаллургического завода». На днях экс-гендиректор предприятия Вадим Варшавский подал требование в отношении «РЭМЗ» о возврате 333,5 миллиона рублей.

В апреле 2019 года РЭМЗ признали банкротом и объявили конкурсное производство сроком на полгода. В отношении самого Вадима Варшавского было возбуждено уголовное дело. По данным правоохранительных органов, с 2014 по 2015 год гендиректор завода вносил в декларации недостоверные данные, что позволило ему уклониться от выплаты налога на прибыль на сумму более 497 миллионов рублей. Дело Варшавского было передано в суд.

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