У «Ростовского электрометаллургического завода» насчитали имущества на 10 млрд руб

Так, в ходе инвентаризации была произведена оценка площадей предприятия, оборудования, земельных участков и других объектов недвижимости.
Ранее сообщалось, что десятки компаний и физических лиц потребовали крупные суммы от обанкротившегося «Ростовского электрометаллургического завода». На днях экс-гендиректор предприятия Вадим Варшавский подал требование в отношении «РЭМЗ» о возврате 333,5 миллиона рублей.
В апреле 2019 года РЭМЗ признали банкротом и объявили конкурсное производство сроком на полгода. В отношении самого Вадима Варшавского было возбуждено уголовное дело. По данным правоохранительных органов, с 2014 по 2015 год гендиректор завода вносил в декларации недостоверные данные, что позволило ему уклониться от выплаты налога на прибыль на сумму более 497 миллионов рублей. Дело Варшавского было передано в суд.