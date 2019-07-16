Большинство богачей Ростовской области занимаются зерном

Так, из 10 первых людей рейтинга половина владеет агропредприятиями. Среди них Сергей Кислов (владелец холдинга «Юг Руси), Вадим Викулов («Астон»), Николай Гончаров («Степное»), Владимир Черкезов («Целина»), Александр Ярошенко («Холдинг-Урал-Дон»). Всего 31 предприниматель из 100 решили посвятить себя агрокультуре: выращиванию зерновых и круп, производству растительного масла и так далее.