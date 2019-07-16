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Большинство богачей Ростовской области занимаются зерном

16 июля 2019, 08:17
Фото: pexels.com
Большая часть богатейших людей Ростовской области работает в аграрном секторе, следует из рейтинга 100 самых богатых собственников региона от RostovGazeta.

Так, из 10 первых людей рейтинга половина владеет агропредприятиями. Среди них Сергей Кислов (владелец холдинга «Юг Руси), Вадим Викулов («Астон»), Николай Гончаров («Степное»), Владимир Черкезов («Целина»), Александр Ярошенко («Холдинг-Урал-Дон»). Всего 31 предприниматель из 100 решили посвятить себя агрокультуре: выращиванию зерновых и круп, производству растительного масла и так далее.

В список попали владельцы птицефабрик, рыбных хозяйств и конных заводов. Также бизнесмены региона часто занимаются строительством, продажей ювелирных украшений, недвижимостью, производством пластмассы и бетона.

Более подробный список опубликован в рейтинге самых богатых людей региона.

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#Новости#Эксклюзив#Экономика
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