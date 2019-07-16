Разграбление старинного кирпича на Парамоновских складах возмутило жителей Ростова

При этом некоторые жители Ростова отнеслись к сообщению спокойно. «Это обычное руинирование. Кирпич сам выпадает из кладки, вследствие выветривания и замачивания цементно-штукатурного раствора», — написал один из пользователей. Правда, его гипотеза вызвала неодобрение со стороны других комментаторов. «В этом году в мае половины этих дыр не было. Целого кирпича нет. Его приходят туда вынимать. Кирпич легко вынимается из кладки. К концу лета еще больше кирпича исчезнет. Это не естественный процесс», — ответил один из ростовчан.