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Разграбление старинного кирпича на Парамоновских складах возмутило жителей Ростова

16 июля 2019, 10:28
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Жителей Ростова-на-Дону возмутило разграбление старинного кирпича на Парамоновских складах, пост опубликовали в городском паблике.

«Воровство приняло ужасающие масштабы. С попустительства арендатора происходит активное уничтожение памятника федерального значения», — пишет автор поста. Большинство пользователей мужчину поддержали. «Почему бы ростовчанам не собрать подписи за сохранение памятника, за обещанную реконструкцию?» — написала одна из горожанок.

При этом некоторые жители Ростова отнеслись к сообщению спокойно. «Это обычное руинирование. Кирпич сам выпадает из кладки, вследствие выветривания и замачивания цементно-штукатурного раствора», — написал один из пользователей. Правда, его гипотеза вызвала неодобрение со стороны других комментаторов. «В этом году в мае половины этих дыр не было. Целого кирпича нет. Его приходят туда вынимать. Кирпич легко вынимается из кладки. К концу лета еще больше кирпича исчезнет. Это не естественный процесс», — ответил один из ростовчан.

В целом, горожане сходятся во мнении, что кирпич воруют для создания интерьеров в стиле loft или продажи. «На Avito гляньте, за какую цену его продают, поштучно!» — написал очередной комментатор.

Напомним, в 2017 году компания «Алмо-Ойл» купила Парамоновские склады за 13,9 миллиона рублей. Всего в комплекс входят восемь зданий, семь из которых — объекты культурного наследия федерального значения, а также участок площадью более 13 тысяч квадратных метров.

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