Узел интересов судьи Чебановой: раздел наследия банды Цапков в ростовской области

На протяжении долгих лет течение многих лет судьей Чебановой рассматривались в арбитраже дела, связанные с компаниями, в которых участвовали Коровайко и ее супруг. Очевидно, за пять лет они ни разу не проиграли. Проверка, проведенная СК два года назад, установила отсутствие каких-либо нарушений, но Чебанова все равно приняла решение уйти из коллегии судей. Согласно одной из версий причиной тому мог стать конфликт с бандой Цапков в Краснодарском крае.