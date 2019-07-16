Узел интересов судьи Чебановой: раздел наследия банды Цапков в ростовской области

«Новые известия» пишут, что то, чем занимается Аркадий, как правило, приводило к арбитражным спорам, рассматриваемым всегда его женой. Компаньоном Чебанова является Андрей Коровайко – экс-сотрудник полпредства в Южном федеральном округе, с личностью которого связано значительное число скандалов, включая криминальные. К примеру, пятнадцать лет назад Коровайко обвинялся в избиении винодела, не согласившегося подписывать новый устав и учредительные документы ООО «Самтрест». Позднее у этой организации появились новые собственники – Олег Пономарев, Геннадий Калинченко и Антон Рукавишников, являющийся братом Ирины Рукавишниковой – первой жены Андрея Коровайко и члена Совета Федерации от Ростовской области.
На протяжении долгих лет течение многих лет судьей Чебановой рассматривались в арбитраже дела, связанные с компаниями, в которых участвовали Коровайко и ее супруг. Очевидно, за пять лет они ни разу не проиграли. Проверка, проведенная СК два года назад, установила отсутствие каких-либо нарушений, но Чебанова все равно приняла решение уйти из коллегии судей. Согласно одной из версий причиной тому мог стать конфликт с бандой Цапков в Краснодарском крае.
Сразу после разгрома банды пенсионерка Анна Данько обратилась в суд с иском на компанию «Артекс-Агро». Так, дело напрямую связано с Цапками – владелица компании-ответчика и мать Сергея Цапка, предположительно, нарушила права пенсионерки на преимущественный выкуп земли. Исход судебного разбирательства был неожиданным: вместо оспариваемых 13 га ей отдали 6 тысяч га, а потом еще присудили недополученную пенсионеркой прибыль в 324 млн рублей.
По словам женщины, эти деньги она должна была отдать «ростовским инвесторам», которыми являлись Чебанов и Коровайко со своим концерном «Покровский». Бумаги доказывают, что они технично поделили наследие Цапков.
Отмечается, что во всю эту схему были вовлечены невинные люди: в 2017 году в Ростове произошли пожары, в результате которых погибли несколько человек. Журналистами возгорание было связано с неким ЧОО «Атлант», посредством угроз предлагающим продать местным жителям их собственность. Ему было отказано. Угрожающие злоумышленники, которых связывают с поджогами, работали в фирме, среди учредителей которой были Чебанов и Коровайко.
Согласно одной из версий все эти проделки сходят с рук благодаря прикрытию в региональном Следственном комитете, а также «своим» людям в арбитраже.