В Ростове начали выдавать QR-коды для нестационарных торговых объектов

«Мы рекомендуем всем предпринимателям, у кого есть договор аренды, договор размещения павильонов, нанести на видимой части идентификационные номера. Так как сейчас идет тотальная инвентаризация по городу. Для того, чтобы нам было проще работать, мы просим нанести эти QR-коды. На сайте администрации есть форма, которую может заполнить бизнесмен и получить эти QR-коды», — сказал Тихонов.