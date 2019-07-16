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В Ростове начали выдавать QR-коды для нестационарных торговых объектов

16 июля 2019, 17:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону нестационарные торговые объекты могут получить персональные QR-коды для идентификации легальных объектов НТО, рассказал во время очередного рейда начальник управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константин Тихонов.​

Всего в Ростове с начала года было демонтировано 89 нестационарных торговых объектов и 45 временных объектов, приспособленных под средства торговли. Составлено 942 протокола об административных правонарушениях. Должностными лицами управления в ходе мониторинга территории Ростова-на-Дону выявлено 304 самовольно размещенных нестационарных торговых объектов.

Теперь для идентификации легальных объектов нестационарной торговли, размещенных на территории города, предприниматели могут получить бесплатно в администрации QR-коды и разместить их на своем объекте. Каждый желающий, направив смартфон на QR-код, сможет моментально получить информацию о собственнике торгового объекта, увидеть этот объект, его границы и положение на карте города.

«Мы рекомендуем всем предпринимателям, у кого есть договор аренды, договор размещения павильонов, нанести на видимой части идентификационные номера. Так как сейчас идет тотальная инвентаризация по городу. Для того, чтобы нам было проще работать, мы просим нанести эти QR-коды. На сайте администрации есть форма, которую может заполнить бизнесмен и получить эти QR-коды», — сказал Тихонов.

#Новости#Общество
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