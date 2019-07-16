В Ярославле лжеинкассатор на велосипеде украл 5 млн рублей из автосалона

Газета “Известия” пишет, что факт мошенничества обнаружился по приезду спустя несколько минут настоящих инкассаторов. Согласно имеющимся данным, в ограблении участвовала организованная группа, которая ранее под видом покупателей заходила в автосалон и присматривались к обстановке.