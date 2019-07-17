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ФК «Ростов» подвергся критике Василия Уткина за жалобы на позднее начало матчей

17 июля 2019, 07:20
Фото: commons.wikimedia.org
Известный спортивный комментатор Василий Уткин назвал неправильной позицию футбольного клуба «Ростов» относительно позднего начала матчей, свое мнение он высказал в эфире «Эха Спорт».

Как отметил комментатор, он считает, что «Ростов» относится к переносу начала матчей на 21.30 мск неправильно. «Вся эта буча не стоит выеденного яйца. Это очень однобокая позиция», — сказал Уткин.

При этом он привел в пример ФК «Краснодар», все домашние игры которого начинаются в 21.00 мск, и никто не жалуется.

«В Краснодаре другие люди что ли живут? Или он тоже не окружен степными станицами, откуда люди иногда хотят приехать на матч? Точно также это все происходит, но почему-то в Краснодаре это возможно. Я не думаю, что разница в полчаса так важна», — подчеркнул Уткин.

При этом он назвал позднее начало игр в южном городе абсолютно нормальным явлением.

Напомним, преступлением против фанатов назвал позднее начало матчей главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин.

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