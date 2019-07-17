ФК «Ростов» подвергся критике Василия Уткина за жалобы на позднее начало матчей

«В Краснодаре другие люди что ли живут? Или он тоже не окружен степными станицами, откуда люди иногда хотят приехать на матч? Точно также это все происходит, но почему-то в Краснодаре это возможно. Я не думаю, что разница в полчаса так важна», — подчеркнул Уткин.