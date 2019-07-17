На новый парк на улице Вересаева в Ростове выделили более 55 млн руб

Потенциальному подрядчику предстоит выполнить благоустройство и озеленение территории общего пользования в южной столице. Ранее на этом месте располагался совхоз «Декоративные культуры». Среди зеленых насаждений, которые должны появиться в будущем парке — саженцы клена, дуба, акации, пирамидального тополя, алычи и другие растения. В общей сложности победитель должен будет высадить 633 дерева, 3,2 тысячи кустарников и травянистые многолетние растения на площади 382 квадратных метров.