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На новый парк на улице Вересаева в Ростове выделили более 55 млн руб

17 июля 2019, 06:04
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону появится новый парк, он будет расположен на улице Вересаева, говорится в документах на портале госзакупок.

Управление благоустройства и лесного хозяйства города ищет подрядчика, который займется благоустройством территории будущего парка. Максимальнавя стоимость контракта составит 55,3 миллиона рублей. Деньги выделены из федерального, областного и муниципального бюджетов.

Потенциальному подрядчику предстоит выполнить благоустройство и озеленение территории общего пользования в южной столице. Ранее на этом месте располагался совхоз «Декоративные культуры». Среди зеленых насаждений, которые должны появиться в будущем парке — саженцы клена, дуба, акации, пирамидального тополя, алычи и другие растения. В общей сложности победитель должен будет высадить 633 дерева, 3,2 тысячи кустарников и травянистые многолетние растения на площади 382 квадратных метров.

Работы в рамках первого этапа благоустройства нужно будет выполнить до 1 декабря 2019 года.

Ранее стало известно, что свыше 50 миллионов рублей также будет направлено на строительство парка «Донской» в станице Старочекасская Ростовской области.

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#Новости#Экономика
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