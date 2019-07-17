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Праздновать День освобождения Северного Кавказа и Юга России предлагают в Ростове

17 июля 2019, 08:15
Фото: mil.ru
Установить праздник освобождения Северного Кавказа и всего Юга России от немецко-фашистских захватчиков предложили депутаты Ростовской области, сообщило региональное Законодательное собрание.

В случае принятия поправок в федеральный закон, этот день станет единым праздником для ЮФО и СКФО и войдет в число Дней воинской славы России. Предложение в качестве законодательной инициативы внесут на рассмотрение в Государственную думу РФ.

Кроме того, комитет по делам военнослужащих при Законодательном собрании Ростовской области намерен контролировать исполнение региональных законов на территории области. В частности, соблюдение законов «О почетных званиях Ростовской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести».

Напомним, расширить список лиц, претендующих на получение звания «Ветеран войны», предложили депутаты Законодательного собрания Ростовской области.

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