Праздновать День освобождения Северного Кавказа и Юга России предлагают в Ростове

В случае принятия поправок в федеральный закон, этот день станет единым праздником для ЮФО и СКФО и войдет в число Дней воинской славы России. Предложение в качестве законодательной инициативы внесут на рассмотрение в Государственную думу РФ.
Кроме того, комитет по делам военнослужащих при Законодательном собрании Ростовской области намерен контролировать исполнение региональных законов на территории области. В частности, соблюдение законов «О почетных званиях Ростовской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести».
Напомним, расширить список лиц, претендующих на получение звания «Ветеран войны», предложили депутаты Законодательного собрания Ростовской области.