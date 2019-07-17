rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пропавшего после опрокидывания моторной лодки во время катания ищут в Ростове

17 июля 2019, 18:04
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону идет розыск мужчины, который пропал после опрокидывания лодки, сообщает Южное управление на транспорте СКР.

Инцидент произошел в среду днем в районе Кумженской рощи, где в реке Дон перевернулась моторная лодка. В ней сидели три человека, двоим из которых удалось выбраться.

«Сейчас идет розыск третьего человека. Также по факту случившегося организовали доследственную проверку», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники управления выехали на место происшествия.

Ранее в Усть-Донецком районе региона на надувной лодке на Дону унесло течением пять человек. Их удалось спасти.

Материалы по теме
Утонул бывший участник ансамбля «Песняры»На острове Зелёный в Ростове утонул мужчинаВ Ростове с начала года утонули девять человек
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00