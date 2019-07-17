Пропавшего после опрокидывания моторной лодки во время катания ищут в Ростове

Инцидент произошел в среду днем в районе Кумженской рощи, где в реке Дон перевернулась моторная лодка. В ней сидели три человека, двоим из которых удалось выбраться.
«Сейчас идет розыск третьего человека. Также по факту случившегося организовали доследственную проверку», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники управления выехали на место происшествия.
Ранее в Усть-Донецком районе региона на надувной лодке на Дону унесло течением пять человек. Их удалось спасти.