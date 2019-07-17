Суд вернул властям Ростова в собственность города участки на левом берегу реки Дон

В марте 2019 года Ленинский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований городских властей об истребовании из чужого незаконного владения земельных участков. Речь идет о двух участках земли, расположенных по улице Шоссейная общей площадью почти 5,5 тысячи квадратных метров.
Суд установил, что эти участки выбыли из владения муниципалитета против его воли в результате мошенничества. Злоумышленник разделил участки и продал третьим лицам.
По апелляционной жалобе ДИЗО решение Ленинского районного суда было отменено.
«Коллегией отмечено, что необходимость исполнения ответчиками обязанности по возврату земельных участков является результатом их собственного недобросовестного поведения», — пояснили в суде.
Ранее также стало известно, что власти Ростова-на-Дону выиграли суд против компании «Вавилон-авто» относительно участка берега реки Темерник.