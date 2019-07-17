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Суд вернул властям Ростова в собственность города участки на левом берегу реки Дон

17 июля 2019, 04:31
Фото: pixabay.com
Ростовский областной суд вынес решение в пользу Департамента имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова-на-Дону в деле о возврате в муниципальную собственность двух участков на левом берегу реки Дон, говорится в сообщении ведомства.

В марте 2019 года Ленинский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований городских властей об истребовании из чужого незаконного владения земельных участков. Речь идет о двух участках земли, расположенных по улице Шоссейная общей площадью почти 5,5 тысячи квадратных метров.

Суд установил, что эти участки выбыли из владения муниципалитета против его воли в результате мошенничества. Злоумышленник разделил участки и продал третьим лицам.

По апелляционной жалобе ДИЗО решение Ленинского районного суда было отменено.

«Коллегией отмечено, что необходимость исполнения ответчиками обязанности по возврату земельных участков является результатом их собственного недобросовестного поведения», — пояснили в суде.

Ранее также стало известно, что власти Ростова-на-Дону выиграли суд против компании «Вавилон-авто» относительно участка берега реки Темерник.

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