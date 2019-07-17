Все жители Донбасса смогут получить гражданство России по упрощенной схеме

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
С начала конфликта в Донбассе от действий Вооруженных сил Украины пострадало большое количество людей, проживающих на территории Донецкой и Луганской областей. Многие из них сейчас живут в России и имеют разные статусы, в том числе лиц, получивших временное убежище. При этом украинские власти не делают никаких попыток восстановления нормальной жизни на указанных территориях, и людям зачастую просто некуда возвращаться.
В СМИ и Госдуме давно звучало предложение предоставить жителям Донбасса право на упрощенное получение гражданства России, оно же было озвучено на прошедшей в июне прямой линии с Путиным.
В связи с вышеизложенными обстоятельствами президент РФ подписал указ, дающий право на получение гражданства России по упрощенной схеме бывшим жителям всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только ДНР и ЛНР.