rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Все жители Донбасса смогут получить гражданство России по упрощенной схеме

17 июля 2019, 14:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жители Донецкой и Луганской областей Украины смогут получать гражданство России по упрощенной схеме.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

С начала конфликта в Донбассе от действий Вооруженных сил Украины пострадало большое количество людей, проживающих на территории Донецкой и Луганской областей. Многие из них сейчас живут в России и имеют разные статусы, в том числе лиц, получивших временное убежище. При этом украинские власти не делают никаких попыток восстановления нормальной жизни на указанных территориях, и людям зачастую просто некуда возвращаться.

В СМИ и Госдуме давно звучало предложение предоставить жителям Донбасса право на упрощенное получение гражданства России, оно же было озвучено на прошедшей в июне прямой линии с Путиным.

В связи с вышеизложенными обстоятельствами президент РФ подписал указ, дающий право на получение гражданства России по упрощенной схеме бывшим жителям всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только ДНР и ЛНР.

Напомним, центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области.

Материалы по теме
«Внешторгсервис» реанимирует экономику ДонбассаНемецкий депутат сообщил о создании в Германии комиссии по Донбассу и Крыму
#Новости#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00