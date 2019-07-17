Все жители Донбасса смогут получить гражданство России по упрощенной схеме

С начала конфликта в Донбассе от действий Вооруженных сил Украины пострадало большое количество людей, проживающих на территории Донецкой и Луганской областей. Многие из них сейчас живут в России и имеют разные статусы, в том числе лиц, получивших временное убежище. При этом украинские власти не делают никаких попыток восстановления нормальной жизни на указанных территориях, и людям зачастую просто некуда возвращаться.