Жители Сельмаша в Ростове попросили вернуть стихийный рынок

На опубликованном в соцсети фото видно, что аллея, где раньше находился стихийный рынок, осталась совершенно пустой. О том, что еще недавно там велась торговля, напоминают только лежащие на асфальте ценники.
«Убрали его без каких-либо записок. Теперь банально негде купить помидоры», — сообщил один из местных жителей. По его словам, в ближайших ларьках с овощами тут же подняли цены. «Помидоры по 90 рублей летом. В ближайших „Магнитах“ и „Пятерочках“ вообще пустые ящики в отделе овощей. Может кто знает, что случилось с рынком или его куда перенесли?», — написал он.
Однако другие комментаторы автора сообщения не поддержали: «Слава богу, что этот гадюшник разогнали. Не пройти, все прилавками заставлено и столами, антисанитария».
Ранее сообщалось, что в Ростовской области планируется создать интерактивную карту нелегальных торговых точек. Кроме того, стало известно, что в Ростове снесут более 300 незаконных торговых объектов.