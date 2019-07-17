Жители Сельмаша в Ростове попросили вернуть стихийный рынок

«Убрали его без каких-либо записок. Теперь банально негде купить помидоры», — сообщил один из местных жителей. По его словам, в ближайших ларьках с овощами тут же подняли цены. «Помидоры по 90 рублей летом. В ближайших „Магнитах“ и „Пятерочках“ вообще пустые ящики в отделе овощей. Может кто знает, что случилось с рынком или его куда перенесли?», — написал он.