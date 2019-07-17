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Жители Сельмаша в Ростове попросили вернуть стихийный рынок

17 июля 2019, 08:52
Фото: vk.com/rostovnadonu
Жители района Сельмаш в Ростове-на-Дону возмущены исчезновением популярного овощного рынка, говорится в сообщении популярного паблика в соцсети.

На опубликованном в соцсети фото видно, что аллея, где раньше находился стихийный рынок, осталась совершенно пустой. О том, что еще недавно там велась торговля, напоминают только лежащие на асфальте ценники.

«Убрали его без каких-либо записок. Теперь банально негде купить помидоры», — сообщил один из местных жителей. По его словам, в ближайших ларьках с овощами тут же подняли цены. «Помидоры по 90 рублей летом. В ближайших „Магнитах“ и „Пятерочках“ вообще пустые ящики в отделе овощей. Может кто знает, что случилось с рынком или его куда перенесли?», — написал он.

Однако другие комментаторы автора сообщения не поддержали: «Слава богу, что этот гадюшник разогнали. Не пройти, все прилавками заставлено и столами, антисанитария».

Ранее сообщалось, что в Ростовской области планируется создать интерактивную карту нелегальных торговых точек. Кроме того, стало известно, что в Ростове снесут более 300 незаконных торговых объектов.

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