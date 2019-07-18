Фестиваль донских вин впервые пройдет в Ростове в октябре

На территории парка «Левобережный» организуют презентацию уникальных донских вин, фермерских продуктов отечественного производства и территориального кластера «Долина Дона».
Кроме того, пришедшие на фестиваль смогут ознакомиться с действующими в области туристическими эногастрономическими маршрутами.
Отмечается, что виноградарско-винодельческая отрасль является частью традиционной донской земледельческой культуры, регион является одним из немногих в России, имеющим собственные виноградники. Только за первое полугодие 2019-го объем произведенного в области вина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 8%.
Напомним, в Ростове-на-Дону на проведение джазового фестиваля ко Дню города планируется потратить 1,5 миллиона рублей.