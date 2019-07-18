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Фестиваль донских вин впервые пройдет в Ростове в октябре

18 июля 2019, 07:46
Фото: donland.ru
Первый в Ростовской области эногастрономический фестиваль пройдет в Ростове-на-Доне в октябре, сообщило региональное правительство.

На территории парка «Левобережный» организуют презентацию уникальных донских вин, фермерских продуктов отечественного производства и территориального кластера «Долина Дона».

Кроме того, пришедшие на фестиваль смогут ознакомиться с действующими в области туристическими эногастрономическими маршрутами.

Отмечается, что виноградарско-винодельческая отрасль является частью традиционной донской земледельческой культуры, регион является одним из немногих в России, имеющим собственные виноградники. Только за первое полугодие 2019-го объем произведенного в области вина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 8%.

Напомним, в Ростове-на-Дону на проведение джазового фестиваля ко Дню города планируется потратить 1,5 миллиона рублей.

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