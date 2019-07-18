Фестиваль донских вин впервые пройдет в Ростове в октябре

Отмечается, что виноградарско-винодельческая отрасль является частью традиционной донской земледельческой культуры, регион является одним из немногих в России, имеющим собственные виноградники. Только за первое полугодие 2019-го объем произведенного в области вина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 8%.