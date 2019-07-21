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Posted 21 июля 2019, 17:47

Published 21 июля 2019, 17:47

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

ФК "Ростов" попросил главу РФС уволить арбитра матча со "Спартаком"

21 июля 2019, 17:47
Футбольный клуб "Ростов" после матча со "Спартаком" пожаловался президенту Российского футбольного союза на арбитра, сообщается на сайте ростовской команды.

Клуб обратился к президенту РФС Александру Дюкову и заявил, что на прошедших выборах голосовал именно за него. Сейчас жалоба связана с тем, что судья Кирилл Левников, по мнению "Ростова", допустил несколько ошибок.

"Левников сделал несколько ключевых ошибок, которые уже признали многие эксперты. Он оставлял без внимания моменты, когда толкали игроков "Ростова". Также вызвало сомнение назначение пенальти", - сказано в сообщении.

Клуб уточнил, что и другие судейские решения вызывают вопросы. "Ростов" попросил разобраться в этой ситуации и отстранить Левникова от дальнейшей работы.

Ранее болельщики раскритиковали решения судей во время матча. Он прошел на стадионе "Ростов-Арена" и завершился со счетом 2:2.

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