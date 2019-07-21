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Posted 21 июля 2019, 06:51

Published 21 июля 2019, 06:51

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Ростовчане рассказали об избиении ОМОНом фанатов после матча со «Спартаком»

21 июля 2019, 06:51
На стадионе «Ростов-Арена» силовики избили футбольных фанатов после матча «Ростов» — «Спартак», сообщили очевидцы в Twitter.

«После встречи фанатов не выпускали на улицу, из-за этого начались волнения. Со спины ворвался ОМОН и стал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших», — написали очевидцы.

Информации от официальных ведомств по поводу инцидента не появлялось.

Игра состоялась в субботу в рамках чемпионата страны и завершилась со счетом 2:2. Многие фанаты «Ростова» заявили, что был незаслуженно назначен пенальти, который реализовал «Спартак».

Всего матч посетили свыше 35 тысяч человек. Также после этой встречи клуб покинул капитан Александр Гацкан.

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