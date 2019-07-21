Ростовчане рассказали об избиении ОМОНом фанатов после матча со «Спартаком»

Posted 21 июля 2019, 06:51
Published 21 июля 2019, 06:51
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
«После встречи фанатов не выпускали на улицу, из-за этого начались волнения. Со спины ворвался ОМОН и стал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших», — написали очевидцы.
Информации от официальных ведомств по поводу инцидента не появлялось.
Игра состоялась в субботу в рамках чемпионата страны и завершилась со счетом 2:2. Многие фанаты «Ростова» заявили, что был незаслуженно назначен пенальти, который реализовал «Спартак».
Всего матч посетили свыше 35 тысяч человек. Также после этой встречи клуб покинул капитан Александр Гацкан.