Статус особо охраняемой территории поможет сохранить Темерник в Ростове

По словам учредителя АНО «Парк Темерник» Валерии Елевой, при получении статуса регион реализацией проекта сможет заниматься одно юрлицо, а не на несколько, как это происходит сейчас. В результате получится синергетический эффект: обеспечение охраны прибрежной территории и водного объекта, проведение комплекса адресных мер по снижению антропогенного воздействия приведут к улучшению общего состояния реки, что, по сути, и является целью проекта.