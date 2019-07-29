Статус особо охраняемой территории поможет сохранить Темерник в Ростове

Posted 29 июля 2019, 10:15
Published 29 июля 2019, 10:15
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
О том, что этот вопрос рассмотрят в третьем квартале 2019 года, заявил губернатор региона Василий Голубев. Он же заверил, что выяснит, чего опасается областное Минприроды, которое противостоит принятию такого решения.
Присвоение Темернику статуса особо охраняемой территории значительно упростит порядок управления проектом, направленным на реабилитацию реки. Благодаря упрощению некоторых довольно жестких норм Водного кодекса РФ, что произойдет в случае придания статуса, у области появится больше свободы и возможностей для приведения в порядок прибрежной зоны и русла.
По словам учредителя АНО «Парк Темерник» Валерии Елевой, при получении статуса регион реализацией проекта сможет заниматься одно юрлицо, а не на несколько, как это происходит сейчас. В результате получится синергетический эффект: обеспечение охраны прибрежной территории и водного объекта, проведение комплекса адресных мер по снижению антропогенного воздействия приведут к улучшению общего состояния реки, что, по сути, и является целью проекта.
Именно присвоение статуса особо охраняемого природного объекта помогло решить аналогичные проблемы в Москве, Волгограде и Казани, сейчас такая возможность появилась у Ростова.
«В донской столице есть все предпосылки для получения Темерником статуса природного парка — утвержденный генплан развития города, принятый недавно проект обустройства прибрежной зоны Темерника в районе зоопарка, так называемая „первая миля“, поддержка и опыт профильных организаций и ведущих экспертов России, в том числе и от Greenpeace», — подчеркнула Валерия Елева.
Как отметил председатель правления АНО «Парк Темерник» Николай Бритвин, без статуса особо охраняемой природной территории не достичь цивилизованного взаимодействия общественности, бизнеса и власти при реализации проекта реабилитации реки. Поддержка губернатора в этом вопросе воодушевляет инициаторов проекта и дает надежду на то, что этот статус Темерник все же получит.