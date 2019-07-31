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Posted 31 июля 2019, 08:29

Published 31 июля 2019, 08:29

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Средняя зарплата резко выросла в Ростовской области в 2019 году

31 июля 2019, 08:29
Заработная плата жителей Ростовской области за год выросла более чем на 8%, сообщает Ростовстат.

Речь идет о зарплате работников крупных, средних и малых предприятий и организаций. С января по май 2019 года она выросла по сравнению с таким же периодом 2018 года на 8,6%.

Отмечается, что средняя зарплата составила 31,6 тысячи рублей. Рост по России составил 7%, по Южному федеральному округу — 7,3%.

Всего в регионе числятся более одного миллиона работников в этой категории.

Ранее появилась информация, что в регионе по итогам первого полугодия 2019 года в качестве безработных зарегистрировано 18,2 тысячи человек. Этот показатель вырос на 5%.

#Экономика#Новости
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