Средняя зарплата резко выросла в Ростовской области в 2019 году

Posted 31 июля 2019, 08:29
Published 31 июля 2019, 08:29
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Речь идет о зарплате работников крупных, средних и малых предприятий и организаций. С января по май 2019 года она выросла по сравнению с таким же периодом 2018 года на 8,6%.
Отмечается, что средняя зарплата составила 31,6 тысячи рублей. Рост по России составил 7%, по Южному федеральному округу — 7,3%.
Всего в регионе числятся более одного миллиона работников в этой категории.
Ранее появилась информация, что в регионе по итогам первого полугодия 2019 года в качестве безработных зарегистрировано 18,2 тысячи человек. Этот показатель вырос на 5%.